La sfida di Nations League tra Francia e Belgio potrebbe rappresentare lo scenario perfetto per la prima volta dei fratelli Hernandez insieme nella Francia

Lucas e Theo finalmente insieme con la Francia – Deschamps ha convocato sia Lucas che Theo Hernandez, che per la prima volta potrebbero giocare insieme con la maglia della Francia. Non sarebbe il primo caso di fratelli riuniti dalla nazionale.

Ecco tutte le coppie di fratelli che hanno indossato la stessa maglia in nazionale.

FRANCO e GIUSEPPE BARESI (insieme nell’Italia);

YAYA e KOLO TOURE’ (insieme nella Costa d’Avorio);

DIEGO e GABRIEL MILITO (insieme nell’Argentina);

ALEKSEJ E ANTON MIRANCHUK (insieme nella Russia);

FILIPPO e SIMONE INZAGHI (insieme nell’Italia);

GIOVANI e JONATHAN DOS SANTOS (insieme nel Messico);

BRIAN e MICHAEL LAUDRUP (insieme nella Danimarca);

JORDAN e ANDRE’ AYEW (insieme nel Ghana);

EDEN e THORGAN HAZARD (insieme nel Belgio);

GARY e PHIL NEVILLE (insieme nell’Inghilterra);

RONALD e ERWIN KOEMAN (insieme nell’Olanda);

ROMELU e JORDAN LUKAKU (insieme nel Belgio);

FRANK e RONALD DE BOER (insieme nell’Olanda).

Belgio – Francia: i fratelli Hernandez partono titolari?

Ecco le parole del mister dei galletti, Didier Deschamps, nella conferenza stampa in vista della sfida con il Belgio: “Non ho mai vissuto questa situazione. Non succede spesso, figuriamoci a livello internazionale. Devo pensare che ho a che fare con due giocatori, non con due fratelli. Hanno ruoli e profili diversi quindi possono giocare insieme. Anche se Lucas è stato molto bravo con noi come terzino, ormai ha una predisposizione a giocare come centrale, mentre Theo spinge molto sulla fascia sinistra”.

Belgio – Francia: le parole dei fratelli Hernandez