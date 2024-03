Frey: “Meglio questa Inter rispetto al Napoli dello scorso anno. E possono vincere la Champions”

Intervenuto a TV Play, l’ex portiere di Fiorentina e Inter, Sebastian Frey è tornato a parlare della squadra nerazzurra e non solo: “È un dato di fatto che la rosa dell’Inter è importante perché c’è un gruppo ampio e di qualità però credo che il valore aggiunto sia proprio Inzaghi con tutti i collaboratori del suo staff. E’ stata fatta una grande preparazione fisica sui ragazzi che vanno più forte degli altri ed è fondamentale anche per la gestione di un gruppo molto affiatato e solido. Si sta vedendo la sua impronta ed è giusto comunque dargli un po’ di merito anche a lui. L’anno scorso la finale di Champions è stata persa solo per singoli episodi non per demeriti e anche Guardiola l’ha riconosciuto ammettendo di aver avuto paura di perdere. Oggi probabilmente è delle migliori squadre d’Europa. In questo momento sia una delle favorite per la vittoria ma grazie a un lavoro che dura da anni”.

Frey sull’Inter: “Spalletti straordinario ma Inzaghi fortissimo”

E poi ancora: “L’anno scorso Spalletti ha fatto una cosa storica e straordinario col Napoli, giocando meglio degli altri. Se lo stesso Spalletti fosse in questo momento all’Inter avrebbe fatto a sua volta cose importanti. L’anno scorso il Napoli è stato devastante, divertendo e superiore sotto tutti i punti di vista. Io però scelgo l’Inter di quest’anno perché si percepiva che c’era un progetto a prescindere delle scorse stagioni le cose stavano andando avanti. E’ stato talmente bello e perfetto, un’impresa unica e non sono stato sorpreso del fatto che sarebbero cambiate un po’ di cose perdendo Spalletti e Kim”.

Su Di Gregorio: “Di Gregorio sono due stagioni che sta facendo molto bene, è uno dei protagonisti della Serie A. E’ un ragazzo con grande margine di miglioramento e continuità nelle prestazioni, è giusto che tante squadre lo stanno seguendo. Oggi non vedo un suo ritorno all’Inter che almeno per un paio di anni dovrebbe essere a posto con Sommer e non farei questo cambio. Si sta comunque meritando l’attenzione di tanti club, è giusto che abbia l’opportunità di fare un salto di qualità e può avere un futuro importante in una big”.