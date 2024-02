Inter, Frey su Lautaro o Vlahovic: “Preferisco l’argentino perchè sta avendo una continuità pazzesca. Sommer è forte”

Sebastian Frey ex portiere dell’Inter ha parlato a “TMW radio” della sfida che ci sarà domenica sera tra Inter e Juventus, ma non solo anche dei duelli a distanza che ci saranno tra Lautaro e Vlahovic, e tra Sommer e Szczesny.

Inter, Frey: ” Sarà una gara completamente diversa dall’andata”

“Sarà completamente diversa da quella dell’andata. L’Inter potrebbe portarsi a +7 e sarebbe un grande passo per la lotta scudetto. Per me la Juve non mollerà niente fino in fondo”.

Poi su Lautaro e Vlahovic ha proseguito così: “A oggi dico Lautaro perché da quando è all’Inter sta avendo una continuità pazzesca, è un leader e ha numeri mostruosi. Vlahovic ha trovato sempre difficoltà ma ora vediamo chi è il vero Vlahovic. Sarà importante per lui confermarsi a questi livelli”.

Da ex portiere poi aggiunge: “Sono due grandi portieri. Il polacco è un veterano, è un portiere da Juve e la Juve è fortunata ad avere lui. Quest’anno si sta scoprendo Sommer ma per me non è una sorpresa, l’ho sempre ritenuto molto interessante”.