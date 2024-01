Frey: “Benzema all’Inter? Mi dicono che..”

Intervenuto a TV Play, l’ex calciatore Sebastian Frey ha svelato un possibile arrivo di Benzema all’Inter visto che il calciatore francese considera la sua esperienza in Arabia chiusa, anche se dovranno esserci diversi incastri, a cominciare da Sanchez.

Frey: “Marotta non smentisce Benzema”

Queste le parole dell’ex portiere di Inter e Fiorentina: “Benzema è in rottura con l’Arabia Saudita, potrebbe essere sul mercato già a gennaio ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo ma nemmeno smentisce. La priorità è l’uscita di Sanchez se andrà via dall’Inter può essere una possibilità”.

E poi ancora: “Dico solo che ho sentito delle voci che dicono non sia una trattativa impossibile. Non ho detto arrivi sicuro ma mi è arrivata questa indiscrezione, vuol dire che qualcuno ne sta parlando e Marotta è un maestro in questi colpi”.