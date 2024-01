Calciomercato, Benzema pronto a lasciare l’Arabia | La possibile destinazione

Calciomercato, Benzema fuori dal ritiro dell’Al-Itthiad

I rapporti tra Karim Benzema e Al-Itthiad sembrano essersi definitivamente incrinati. A seguito dalla mancata approdo della punta francese al primo allenamento del club saudita a Jeddah, il tecnico argentino, Marcelo Gallardo, avrebbe optato per un sua esclusione dal ritiro invernale, la cui partenza per Dubai era stata programmata per la giornata odierna.

Dunque, secondo quanto riferito da SportMediaset, il calciatore ex Real Madrid sarebbe pronto a lasciare il club per accasarsi nuovamente in Europa. La volontà del francese, secondo quanto riportato, sarebbe quella di ritornare nel calcio che conta. Dunque, Benzema non prenderà parte alle due amichevoli contro l’Al Bataeh e lo Shabab Al Ahli, in attesa di conoscere il proprio futuro.