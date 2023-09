Frosinone-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale: il Frosinone affronta la Fiorentina di Italiano, questo pomeriggio alle 18.30. Straordinaria partenza dei ciociari, ad 8 punti in classifica e forti dell’ottavo posto attuali, reduci dal pareggio casalingo di sabato contro la Salernitana. Bene anche i viola, quinti, con due vittorie consecutive, l’ultima nella trasferta contro l’Udinese. L’ultimo precedente a Frosinone, risalente alla stagione 2018/2019, è terminato 1-1 con le reti di Simeone, per i viola, e Pinamonti, per i ciociari. Frosinone-Fiorentina sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: