I bianconeri espugnano lo Stirpe

Primi 10 minuti poi sulla pressione di Milik, Turati sbaglia il rinvio, Kostic recupera il pallone servendo Yildiz che si inventa un super gol facendo un mezzo elastico in mezzo a due e tiro sul primo palo. La Juve ha anche un’occasione per raddoppiare al 39′ ma Kostic controlla male il passaggio di Milik e calcia alto. Nel secondo tempo parte meglio la formazione di casa che trova subito il pareggio al 51′ con Baez grazie a una dormita della difesa bianconera. Dopo diversi minuti di sofferenza arriva un’altra grande occasione per Mckennie al 76′ che prende la traversa. All’81 torna in vantaggio la Juve con il cross pennellato di Mckennie per il colpo di testa perfetto all’incrocio di Vlahovic. Annullato al serbo il gol del 1-3 al 90′.

Tabellino del match

Reti: 12′ Yildiz, 51′ Baez, 81′ Vlahovic

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola (30′ Baez/79′ Kvernadze), Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano (69′ Harroui); Soulè, Kaio Jorge (69′ Cheddira). All. Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (27′ Gatti); Cambiaso (69′ Weah), McKennie, Locatelli (54′ Nicolussi), Rabiot, Kostic (54′ Iling Jr); Yildiz (54′ Vlahovic), Milik. All. Allegri

Arbitro: Maurizio Mariani

Ammoniti: 20′ Cambiaso, 43′ Mckennie