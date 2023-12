Il Frosinone ospita la Juventus nel lunch match della 17ª giornata. Di Francesco si affida a tutti e tre i giocatori di proprietà bianconera per impensierire la loro squadra di appartenenza con la coppia d’attacco composta da Kaio Jorge e Soulè. Torna Rabiot a centrocampo per Allegri che, contro le previsioni della vigilia, lascia in panchina Vlahovic e schiera un duo inedito Yildiz-Milik considerata anche l’assenza di Chiesa.

Le formazioni ufficiali

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulè, Kaio Jorge. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik. All. Allegri