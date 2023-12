Con l’avvicinarsi del calciomercato invernale, che ci farà divertire per tutto il mese di gennaio, la Juventus deve scegliere su chi puntare.

L’obiettivo di Giuntoli

Dopo l’allontanamento di Samardzic a causa dell’offerta più competitiva del Napoli, la Juventus è tornata a puntare su Sudakov a gennaio. La scelta dell’ucraino è finalizzata a portare in rosa giocatori su cui investire in vista della concorrenza. Secondo Tuttosport, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo tentativo di dialogo con lo Shakhtar, ma non è detto che le richieste del club che si aggirano intorno ai 35 milioni, cambino. La strategia di Giuntoli e compagni è quella di proporre un’offerta più conveniente alla società di provenienza ad esempio un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, con pagamenti dilazionati in più rate, e di trovare un accordo con il giocatore. Per quanto riguarda la difesa, con il passaggio di Huijsen al Frosinone e la certa partenza di Alex Sandro, la Vecchia Signora sta studiando strategie per coprire anche questa zona del campo.