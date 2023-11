L’agente Karsten Rickart ha parlato presso Sportitalia in merito a uno dei propri assistiti, Lazar Samardžić, il quale in questo momento è uno dei giocatori più interessanti del campionato, e a tal proposito piace molto alla Juventus. Questo è ciò che Rickart ha dichiarato: “Abbiamo fatto bene finora a non commentare le voci. La Juve è ovviamente un grande club, con una grande storia, ma così come lo sono anche altri club. Il suo contratto è ancora in vigore fino al 2026. L’importante è capire dove può crescere meglio ed a quali passi sono più vantaggiosi per la sua carriera. Questo è esattamente il caso dell’Udinese ora”.

Calciomercato Juventus, Samardzic e l’Inter | I dettagli

Karsten Rickart ha poi riferito che Samardžić è felice con l’Udinese. In merito alla trattativa saltata con l’Inter, l’agente del giocatore serbo ha riferito che: “Ovviamente era deluso, chi non lo sarebbe? Ma come ha detto lei correttamente, da allora quanto successo non ha più avuto alcun effetto su di lui. Ha solo 21 anni, quindi questa non era certamente la sua ultima possibilità. Ormai tutto questo è alle sue spalle, si è subito focalizzato nuovamente sull’Udinese e come potete vedere ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Un altro anno da titolare in Friuli sarà sicuramente utile per la sua carriera”.