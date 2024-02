Frosinone Milan, risultato, tabellino e highlights del match

Vittoria in rimonta per il Milan che si impone 3-2 sul Frosinone allo Stirpe. La squadra di Pioli, passa per prima in vantaggio, ma poi si fa superare prima di trovare il pari e il gol del successo con Jovic appena entrato. Con questo successo il Milan sale a 49 punti e riavvicina la Juventus, impegnata domani a San Siro con l’Inter. Il Frosinone, invece, nonostante la buona gara, è costretto a fermarsi in casa dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due gare, restando a 23 punti.

Il tabellino

Reti: 17′ Giroud, 24′ Soulé rig., Mazzitelli 65′, Gabbia 72′, Jovic 81′

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco. A disp. Frattali, Cerofolini, Reinier, Garritano, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Ibrahimovic, Monterisi, Valeri, Cheddira

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (86′ Florenzi), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders (61′ Bennacer); Pulisic, Loftus-Cheek (61′ Okafor), Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Sportiello, Nava, Jovic, Terracciano, Jimenez, Musah, Simic, Bartesaghi

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Ammoniti: 43′ Loftus-Cheek, 48′ Reijnders, 55′ Harroui

FROSINONE MILAN HIGHLIGHTS