La domenica di Serie A si aprirà con il match delle 12.30 che vedrà sfidarsi Frosinone e Torino. Due squadre che sono divise solamente da un punto in classifica, con la voglia per entrambe di fare risultato e continuare a mettere in cascina punti preziosi per il proseguo del campionato. I ciociari arrivano alla partita dalla sconfitta contro il Milan, mentre i granata invece, ci arrivano dalla vittoria di forza ottenuta contro l’Atalanta.

Dove vederla:

Il match, in programma domenica alle 12.30 al Benito Stirpe, sarà trasmesso in tv da Sky, Dazn e in streaming da Sky Go, Dazn e Now.

Le probabili formazioni:

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Garritano; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Vlasic, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.