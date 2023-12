Il Milan è interessato a Eric Maxim Choupo-Moting che, attualmente gioca nel Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla Stampa Tedesca “The Build”, i rossoneri avrebbero raggiunto l’accordo con l’attaccante del Camerun per un biennale da 1,8 milioni all’anno. Choupo-Moting chiuso da Kane e Gnabry, ha avuto la garanzia di essere considerato l’attaccante su cui puntare dalla dirigenza del Diavolo.

Chi è Choupo-Moting?

L’11 agosto 2007 Choupo-Moting ha debuttato in Bundesliga con l’Amburgo, a soli 18 anni e 141 giorni, contro l’Hannover. La prima presenza con il suo club attuale, il Bayern Monaco, in Bundesliga è stata nella partita contro l’Arminia Bielefeld il 17 ottobre 2020. Prima di cominciare l’esperienza con il Bayern Monaco nell’ottobre 2020, Choupo-Moting ha collezionato 31 presenze in campionato con il PSG segnando 6 gol e 1 assist.