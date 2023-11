Scarpa d’Oro, Harry Kane davanti a tutti. Lautaro segna e supera Halaand a secco nel match vinto dal Manchester City.

Scarpa d’Oro, La classifica

Harry Kane attaccante del Bayern Monaco, vede la vetta della classifica della Scarpa d’Oro grazie alla tripletta contro il Borussia Dortmund portandosi in terza posizione alle spalle di Pellegrino e Adams.

Subito sotto l’attaccante inglese in classifica troviamo Guirassy dello Stoccarda e Lautaro che in quest’ultima giornata segnando all’Atalanta supera anche Halaand che non ha trovato il gol nel match contro il Bournemouth.

Akor Adams (Lillestrom/Montpellier) 36,5 punti (15 gol x 1,5 + 7 gol x 2)

Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 34,5 punti (23 gol x 1,5 di coefficiente)

Harry Kane (Bayern Monaco) 30 (15 x 2)

Serhou Guirassy (Stoccarda) 28

Lautaro Martinez (Inter) 24

Andrej Ilic (RFS/Valerenga) 23

Erling Haaland (Manchester City) 22

Bard Finne (Brann) 21

Faris Moumbagna (Bodo/Glimt) 21

Kylian Mbappé (PSG) 20

Jude Bellingham (Real Madrid) 20