Manchester United ospite del Fulham a Craven Cottage, questo pomeriggio alle 13.30. Red Devils chiamati a rispondere al pesante doppio stop, entrambi per 0-3, contro Manchester City, in campionato, e Newcastle, in EFL Cup. Dall’altra parte, il Fulham reduce dal pareggio esterno contro il Brighton. L’ultimo precedente, risalente a novembre 2022, è terminato 1-2 per la formazione di ten Hag, con reti di Eriksen e Garnacho, nei minuti di recupero. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Ream, Bassey, Robinson; Reed, Palhinha; Willian, Pereira, Iwobi; Muniz. All. Marco Silva.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Reguilon; McTominay, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.