Gabbia esulta per il derby vinto: “Contentissimo per i tifosi, vincere ci dà energia. Fonseca? Siamo sempre al suo fianco”

“Sono contentissimo per noi e per i tifosi, era un momento difficile dove le cose non riuscivano. Questa vittoria ci dà tanta energia, sono felice per la squadra e per questa gente che è stupenda. Deve essere la normalità per noi, anche se una partita come questa è tanta roba, dobbiamo scendere in campo come stasera. Dando tutto possiamo rendere orgogliosi i tifosi e a fine anno vediamo dove siamo”.

Gabbia: “Vincere deve essere la normalità”

Poi su Fonseca: “Allenarci bene è il nostro dovere, il mister lo dice ma è normale. Non avere rimpianti alla fine dei 90 minuti è quello che è successo oggi. Siamo sempre al suo fianco, al di là di quello che si dice fuori”. Sono queste le parole di Matteo Gabbia, difensore del Milan, intervistato a Dazn, al termine della vittoria di San Siro.