Gagliardini si presenta: “Arrivato qui grazie a Galliani. Poi su Inter-Monza..”

Il centrocampista ex Inter parla della sua nuova sfida

Roberto Gagliardini, nuovo calciatore del Monza, si è subito presentato in conferenza stampa per parlare della sua nuova avventura “Sono felicissimo. Sono contento di essere arrivato in una società importante e molto solida”.

Gagliardini: “Ho parlato con Palladino e…”

Ha parlato con Palladino?

“Sì, anche la settimana scorsa, abbiamo le idee molto chiare e sono contento della fiducia che sto sentendo da parte del mister e della società. Ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

Quando è stato importante per la sua scelta la figura di Galliani?

“Tanto, lui è simbolo di vittoria e per me è un privilegio”.

La prima giornata subito Inter-Monza.

“L’ho visto come un segno del destino, sono contento ma penso a domani che inizieremo gli allenamenti e conoscerò i compagni”.

Vuole salutare ancora l’Inter?

“Sono stati 6 anni e mezzo strepitosi, mi ritengo fortunato e privilegiato per essere stato in una società come l’Inter. Ora inizia un nuovo capitolo e sono entusiasta”.

Chi ha deciso di terminare il rapporto tra lei e l’Inter?

“Non è una questione di decisione, il contratto è terminato e avevo voglia di fare una nuova esperienza”.