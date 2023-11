Al Rams Global Stadium di Istanbul, mercoledì alle 18:45, andrà in scena un match fondamentale per dirimere le sorti del girone A di Champions League. Il Manchester United di Ten Hag sarà ospite del temibile Galatasaray di Okan Buruk. I Red Devils sono chiamati ad una prestazione di altissimo livello, come richiesto dalla storia e dallo status del club, per evitare l’eliminazione ai gironi. I ragazzi di Ten Hag sono ultimi in classifica a quota tre punti, ma la corsa al secondo posto è apertissima poiché sia il Copenaghen che il Galatasaray sono appaiati a quota 4 punti.

Una trasferta che risulterà decisiva, in un’atmosfera infuocata e con una pressione elevata. L’allenatore olandese, reduce da un ottimo 3-0 in casa dell’Everton in Premier, è obbligato a vincere contro i turchi. La compagine di Buruk è anch’essa reduce da una vittoria netta per 4-0 contro l’Alanyaspor in campionato e può schierare un giocatore inviso agli inglesi: Wilfried Zaha. L’ex Crystal Palace ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partire contro i Red Devils. Il match, in programma mercoledì alle 18.45, sarà visibile sui canali Tv Sky Sport Uno e Sky Sport, oppure in streaming su NOW e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino; Ayhan, Torreira; Ziyech, Akturkoglu, Zaha; Icardi. Allenatore: Okan Buruk

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Dalot; McTominay, Amrabat; Antony, Fernandes, Garnacho; Martial. Allenatore: Erik Ten Hag