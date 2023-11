4-2-3-1 per il Manchester United guidato da ten Hag, impegnato questo pomeriggio alle 17.30 contro l’Everton. Davanti ad Onana, spazio a Maguire e Lindelof come centrali difensivi, sostenuti da Wan-Bissaka e Shaw sulle fasce. Centrocampo affidato all’ex Fiorentina Amrabat accanto a McTominay, alle spalle del trio composto da Rashford, Bruno Fernandes e Garnacho. In attacco, unica punta, Hojlund.

Le probabili formazioni:

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Onana, McNeil; Doucoure; Calvert-Lewin. All. Dyche.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Amrabat; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. ten Hag.