Sfida importante in chiave classifica per Everton e Manchester United quella in programma domenica alle 17.30. Padroni di casa, penalizzati di 10 punti in classifica, a caccia di una vittoria per provare ad uscire immediatamente dalla zona rossa. Dall’altra parte, i Red Devils di ten Hag, reduci da due vittorie consecutive, arrivate rispettivamente contro Fulham e Luton Town. L’ultimo precedente disputato a Goodison Park, risalente a ottobre 2022, è terminato 1-2 per gli ospiti con reti di Antony e Cristiano Ronaldo (Iwobi per l’Everton). Il match sarà visibile su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Gueye, McNeil; Doucoure; Calvert-Lewin. All. Dyche.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Reguilon; Amrabat, McTominay; Antony, Fernandes, Mount; Rashford. All. ten Hag.