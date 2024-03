Galles-Polonia, le ultimissime sulle formazioni

Entrambe vincitrici con risultati netti nelle semifinali. Il Galles di Page ha superato per 4-1 la Finlandia, mentre la Polonia di Probierz si è imposta per 5-1 sull’Estonia. Non mancano i Serie A tra i polacchi: Szczesny, Dawidowicz, Bereszynski, Zielinski, Zalewski e Swiderski.

Galles-Polonia, le probabili formazioni:

GALLES (3-4-2-1): Ward; Davies, Mepham, Rodon; Roberts, Ampadu, James, Williams; Brooks, Wilson; Johnson. CT. Page.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kiwior, Bednarek, Dawidowicz; Bereszynski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. CT. Probierz.