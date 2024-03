Galles-Polonia, probabili formazioni e dove vederla

Chi vince vola a UEFA EURO 2024. Di fronte il Galles di Page e la Polonia di Probierz. Entrambe uscite con una vittoria netta dalle semifinali. I gallesi hanno superato per 4-1 la Finlandia, i polacchi si sono imposti per 5-1 sull’Estonia. Il match, in programma martedì alle 20.45, verrà trasmesso su Sky Sport Calcio (202); in streaming su Sky Go e Now.

Galles-Polonia, le probabili formazioni

GALLES (4-4-2): Ward; Williams, Meghan, Davies, Rodon; Roberts, Ampadu, Wilson, James; Johnson, Brooks. CT. Page.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zieliński, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. CT. Probierz.