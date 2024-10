Galliani: “Orgoglioso di Gabbia e Di Gregorio. Volevo Pisilli ma..”

“Sono molto orgoglioso di tutti i giocatori che ci sono in Nazionale e che sono passati dal Milan e dal Monza. Gabbia e Di Gregorio sono cresciuti in squadre gestite da me. A parte Pisilli che avevamo chiesto alla Roma quest’estate e poi la società non ha mollato ma lo avevamo chiesto 10 mesi fa”.

Galliani: “La Roma non ha mollato Pisilli”

Queste le parole di uno scatenato Adriano Galliani, ad del Monza, che ha parlato della Nazionale ma anche di Niccolò Pisilli, calciatore finito sulla bocca di tutti per la sua bontà e per la sua bravura e che Spalletti ha fatto esordire.