Napoli, serve il riscatto

Un avvio di stagione opaco per i campioni d’Italia del Napoli e qualche scelta dubbia del tecnico Garcia. L’allenatore ex Roma nel mirino della critica, la squadra sembra lontana parente della corazzata ammirata con Spalletti, contro il Braga in coppa serve un pronto riscatto.

LA PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.