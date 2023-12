Il Milan delude ancora una volta, dopo l’eliminazione in Champions, contro la Salernitana del grande ex Filippo Inzaghi. All’Arechi la partita sembrava nella mani dei rossoneri dopo il vantaggio siglato da Tomori; poi un crollo mentale e fisico, l’ennesimo, che ha permesso ad un’ottima Salernitana di passare addirittura in vantaggio con Candreva. Jovic al 90′ riesce a salvare il salvabile con i rossoneri che escono da questa trasferta campana con un solo punto e tante critiche.

Garlando, dure critiche dopo il 2-2

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando ha commentato così la prestazioni dei ragazzi di Stefano Pioli:” Questo è definitivamente il Milan 2023-24: una squadra ripetutamente ferita nei muscoli, in affanno anche con le piccole (Udinese), tatticamente irrisolta, incapace di difendere un vantaggio importante e di pareggiare la rabbia agonistica degli avversari. Il Milan non ha voluto la vittoria con la stessa passione della Salernitana, se non nel finale isterico“.