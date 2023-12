Jovic salva il Milan nel finale: all’Arechi finisce 2-2

Salernitana e Milan scendono in campo nel match delle 20.45 valevole per la 17esima giornata di Serie A. Al 5′ minuto Leao cerca l’angolino con un tiro piazzato ma la palla si spegne sul fondo. Azione successiva e arriva la prima occasione anche per i padroni di casa, con Maignan che si sporca i guanti e mette in angolo su un tentativo ravvicinato di Dia. Al 17′ sugli sviluppi da palla inattiva vanno avanti gli ospiti con Tomori, che va a segno di testa dopo una carambola in area di rigore. Alla mezz’ora, su una palla pizzicata all’indietro da Bennacer, grande riflesso dell’estremo difensore rossonero che evita l’autogol. I padroni di casa insistono e su una spaccata di Kastanos il portiere rossonero è ancora bravo e reattivo a rispondere con un riflesso a mandare in calcio d’angolo. Dal corner successivo però, crolla il muro rossonero e pareggia la Salernitana con uno stacco perentorio di Fazio che di testa mette alle spalle di Maignan.

Jovic allo scadere risponde a Candreva

Nella ripresa, al 60′ si rivede il Milan con Loftus-Cheek che arriva col passo lungo alla conclusione e si fa respingere il tiro da Costil. Al 63′ i padroni di casa passano in vantaggio con una conclusione di Candreva che beffa Maignan sul primo palo per un gol che cambia ancora il parziale all’Arechi. Al 67′ il portiere dei rossoneri si riscatta con una grande parata su una conclusione di Mazzocchi. All’82’ doppia grossa occasione per Jovic ma il portiere della Salernitana è strepitoso a respingere in entrambe le occasioni. Al 90′ gli ospiti pareggiano con Jovic e provano la contro rimonta visto l’abbondante recupero. Al 92′ Costil è ancora strepitoso respingendo un colpo di testa di Calabria indirizzato nell’angolino. Finisce qui, con pareggio che non può accontentare entrambe le squadre.

Salernitana-Milan, risultato e tabellino

Risultato: 2-2

Marcatori: 17′ Tomori, 42′ Fazio, 63′ Candreva, 90′ Jovic

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi (78′ Bronn), Fazio, Pirola (62′ Gyömbér), Bradarić; Coulibaly, Łęgowski, Kastanos (78′ Martegani); Tchaouna (78′ Borges), Candreva; Dia (48′ Ikwuemesi). Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fiorillo, Salvati; Bronn, Daniliuc, Gyömbér, Lovato, Sambia; Bohinen, Martegani; Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Simy.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær (45′ Simic), Tomori (65′ Florenzi), Theo Hernández; Bennacer (70′ Jovic), Reijnders; Pulisic (70′ Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Nsiala, Simic; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović.

Ammoniti: All. Inzaghi, Leao, Kastanos, Mazzocchi, Gyömbér

Espulsi: Fiorillo

Recupero: 2’pt, 5’st