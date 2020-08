Gasperini Atalanta Psg Champions:

“Corriamo meglio degli altri? Su questo c’è una grande discussione dopo che sono stati adottati vari sistemi di monitoraggio dove si misurano i metri percorsi. Non credo ci sia un valore determinante, ci stanno tante piccole componenti inmportanti tra cui la parte atletica. Sicuramente correre bene è una di queste”, ha aggiunto Gasperin:

Sulla maggiore pericolosità tra Mbappè o Neymar ha aggiunto: “Per adesso noi sappiano che non c’è Di Maria perché squalificato. Noi noi non abbiamo Ilicic e Gollini. Poi vediamo domani. Le attese sono sempre tutte molto importanti, non ero mai arrivato ad un traguardo così prestigioso. Ma quelle che si vivono sono tutte molto simili”, ha aggiunto. “La soddisfazione è molta. Sul passaggi del turno, c’è stato un po’ di fortuna sulla concomitanza di certi risultati e questo ci ha permesso di restare in corsa. Ma poi noi siamo stati bravi a pareggiare con il City, vincere in casa dello Shakthar e battere due volte il Valencia”, ha aggiunto.