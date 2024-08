Gasperini: “Cosa mi aspetto dal mercato? C’è tempo. Orgoglioso dei miei ragazzi”

Non si è aperta nel modo desiderato la stagione dell’Atalanta, che ha dovuto arrendersi a un’arrembante Real Madrid in occasione della finale di Supercoppa Europea, portata in Spagna dai Blancos grazie al 2-0 firmato Valverde e Mbappe, che hanno steso i neroazzurri che non hanno potuto nulla contro l’armata di Ancelotti.

Gasperini: “Persa una bella opportunità”

Dopo la sconfitta maturata con i madrileni, Gasperini ha risposto a qualche domanda dei giornalisti ai microfoni di Sky Sport in conferenza stampa, che hanno aperto anche la parentesi calciomercato. Ecco le sue parole:

Cosa vi resta di questa partita?

“Abbiamo perso una bella opportunità per come si era messa la partita. C’era la possibilità di andare in vantaggio che è fondamentale, bisogna essere più cinici e qualitativi. Resta una bellissima esperienza, ma valgono di più quando vinci”.

Più arrabbiato che orgoglioso?

“No, no, sono molto orgoglioso ma ci manca sempre una virgola, a Dublino l’abbiamo messa e oggi poteva seguire la stessa striscia. Sono dispiaciuto per i ragazzi, perché vincere una partita così capita rarissime volte”.

Cosa vi siete detti con Ancelotti?

“Con Carlo c’è un grande rapporto, abbiamo parlato un po’ e avremo ancora modo di parlare di calcio”.

Cosa si aspetta da qui al 30 agosto?

“Adesso pensiamo a stasera, c’è tempo per pensare al 30 agosto. Lunedì inizia il campionato e sappiamo che è tutta un’altra storia. Dobbiamo fare la conta, è uscito Kolasinac e dobbiamo vedere come recuperiamo tutti”.