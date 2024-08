Gasperini esce allo scoperto: “Koop vuole la Juventus” | E intanto arrivano Pubill e Retegui

“Koop vuole la Juventus“. Titola così l’“Eco di Bergamo” in prima pagina con un’intervista esclusiva a Gasperini tecnico dell’Atalanta. L’allenatore ha ammesso come ci sia un braccio di ferro con Teun Koopmeiners, calciatore che vuole lasciare Bergamo per approdare in maglia bianconera.

Gasperini: “L’Atalanta si sente ricattata”

Queste le parole del tecnico dell’Atalanta: “Non giocherà più e resta fuori: la società si sente ricattata. La società ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata dalla situazione La situazione è andata benissimo fino alla settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus. Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. Questa situazione è diversa rispetto ad altre volte in cui l’Atalanta ha venduto a peso d’oro”.