Gasperini, futuro in bilico tra Atalanta e Napoli | Oggi l’incontro con Percassi

L’Atalanta ieri è tornata a Bergamo, all’indomani del trionfo in Europa League, ed è stata accolta da un bagno di folla. Le celebrazioni stanno andando avanti senza interruzioni dalle 23 circa di mercoledì sera e la sensazione è che proseguiranno per un po’, perché la stagione è storica, la più importante della storia del club. Però un conto sono i tifosi, un altro i protagonisti. Il protagonista, in questo caso: Gian Piero Gasperini.

Percassi vuole convincere Gasp a restare, oggi l’incontro tra le parti

L’allenatore di Grugliasco deve decidere cosa fare. Da un lato c’è l’Atalanta, l’amore di una vita, una realtà che in otto anni, dal suo arrivo in avanti, è diventata anche di stampo internazionale. Dall’altra c’è il Napoli, gli ex campioni d’Italia, una squadra sulla carta più forte, potenzialmente da Scudetto, che quest’anno però s’è persa: ma quale momento migliore per fare un passettino in avanti se non quando non hai nulla da perdere? La sensazione è che Gasperini sia molto combattuto. La proposta di Aurelio De Laurentiis sicuramente gli stuzzica il palato, un po’ lo alletta. E allora starà alla Dea, ai Percassi, convincerlo a restare. Oggi andrà in scena l’incontro decisivo e nel giro di pochi giorni Gasp prenderà una decisione definitiva.