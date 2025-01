Gasperini: " Per noi è stata un'ottima esperienza questa sera"

L’Atalanta perde 2-0 contro l’Inter la prima semifinale di Supercoppa, forse Gasperini avrebbe dovuto schierare dal 1′ minuto Lookman, Ederson e CDK, e forse anche se non avremo la controprova ha consegnato alla squadra di Inzaghi la vittoria. L’Atalanta ha avuto comunque tre grandi occasioni, e vuoi per un super Sommer, vuoi per l’imprecisione, la Dea avrebbe potuto quanto meno accorciare le distanze. Gasperini è comunque fiducioso per la prestazione della squadra, di seguito le sue parole:

Gasperini, bicchiere mezzo pieno

“Abbiamo molti giocatori, volevo verificare chi aveva giocato meno fino ad oggi in campionato. Ho avuto buone risposte, abbiamo avuto difficoltà a volte nei disimpegni, sopratutto nel primo tempo, nella ripresa abbiamo creato parecchie occasioni da gol. Quando vai sotto nel punteggio poi è difficile recuperare, per noi è stata un’ottima esperienza. Non ho snobbato niente, stasera ho cercato di vincere la partita, ma dobbiamo sbagliare di meno. Ho provato a far giocare Scalvini a centrocampo, ero curioso di vedere come si sarebbe comportato. Non posso sempre far giocare gli stessi giocatori per 5 partite di fila.”