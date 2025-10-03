Gattuso tenta la Mission Impossible per il primo posto. I convocati

Gattuso ha convocato 27 giocatori per le gare che la Nazionale Italiana giocherà contro Estonia ed Israele ad Udine. Le novità nell’elenco dei convocati sono quelle di Nicolussi Caviglia e Cambiaghi, ritornano a Coverciano Cristante e Gabbia.

Contro Estonia ed Israele si attendono due larghe vittorie anche se la Norvegia ha una differenza reti che sembra impossibile da raggiungere, ma 007 Ringhio ci ha abituato anche a miracoli.

Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi dell’Atalanta, Gianluigi Donnarumma del Manchester City, Alex Meret del Napoli e Guglielmo Vicario del Tottenham

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).

STATISTICHE

L’Italia dal 1910 ad oggi ha giocato 891 partite con 475 vittorie, 241 pareggi e 175 sconfitte. Contro l’Estonia l’Italia ha 7 vittorie in altrettante partite, con 20 gol fatti e appena 2 subiti. L’ultimo incontro risale all’11 novembre 2020, un’amichevole a Firenze vinta 4-0 con reti di Bernardeschi, Orsolini e doppietta di Grifo.

Invece contro Israele l’Italia può contare su 4 vittorie in 4 incontri, con l’incredibile 5-4 dell’ultima partita giocata nel girone di qualificazione ai Mondiali.