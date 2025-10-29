Genoa-Cremonese, le ultimissime sulle formazioni

Ultima chiamata per Patrick Vieira, chiamato a raccogliere la prima vittoria della stagione genoana. Dall’altra parte c’è una Cremonese in grande spolvero, uscita con un pari dal derby lombardo contro l’Atalanta.
Genoa-Cremonese, le probabili formazioni:
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekathor. All. Vieira.
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Barbieri; Vázquez, Bonazzoli. All. Nicola.