Finisce in parità allo Zini tra Cremonese ed Atalanta. Per Juric quarto pareggio consecutivo, ma ancora imbattuto

Bella partita allo Zini tra Cremonese ed Atalanta, con la squadra di Nicola che si è fatta preferire ella prima frazione di gioco, anche se è riuscita ad andare in vantaggio nella ripresa grazie alla prima rete di Vardy che raccoglie una corte respinta di Carnesecchi. Come contro lo Sparta Praga, la squadra di Juric crea occasioni ma pecca in fase di realizzazione, ci pensa il subentrato Brescianini con un tiro a giro a segnare la rete del pari.
Il tabellino
Cremonese-Atalanta 1-1
CREMONESE: Silvestri M., Terracciano F., Baschirotto F., Faye M. (dal 16′ st Bianchetti M.), Barbieri T., Zerbin A., Vandeputte J., Payero M. (dal 28′ st Folino F.), Floriani R., Vardy J., Sanabria A. (dal 1′ st Sarmiento J.). A disposizione: Audero E., Bianchetti M., Bonazzoli F., Ceccherini F., Folino F., Johnsen D., Lordkipanidze D., Nava L., Sarmiento J., Vazquez F. Allenatore: Nicola D..
ATALANTA: Carnesecchi M., Djimsiti B., Hien I., De Roon M. (dal 37′ st Sulemana K.), Bellanova R., Ederson, Pasalic M. (dal 37′ st Brescianini M.), Zalewski N., De Ketelaere C. (dal 13′ st Samardzic L.), Lookman A., Krstovic N. (dal 13′ st Scamacca G.). A disposizione: Ahanor H., Bernasconi L., Brescianini M., Kossounou O., Maldini D., Musah Y., Obric R., Rossi F., Samardzic L., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K., Zappacosta D. Allenatore: Juric I..
Reti: al 33′ st Vardy J. (Cremonese) 39′ st Brescianini (Atalanta).
Ammonizioni: al 16′ pt Floriani R. (Cremonese), al 6′ st Vardy J. (Cremonese) al 30′ st Scamacca G. (Atalanta). 49′ st Vazquez