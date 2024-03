Genoa-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

A Marassi va in scena la sfida tra le due rivelazioni del girone d'andata ma ora il momento delle due squadre è completamente diverso

Il Genoa non si gioca nulla considerando l’ottimo campionato fatto da Gilardino evitando la retrocessione con grande anticipo. Il Frosinone, invece, si gioca tanto in chiave salvezza visto che occupa la terzultima piazza e nel 2024 ha vinto solo in una circostanza: 3-1 contro il Cagliari il 21 gennaio. Il match sarà visibile su DAZN sabato 30 marzo alle ore 15.

Probabili formazioni Genoa-Frosinone

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Barrenechea, Brescianini, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Seck. All. Di Francesco.