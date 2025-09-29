Genoa-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Le scelte di Sarri e Vieira

Di
Federico Maria Santangelo
-
112
lazio calcio
MAURIZIO SARRI SI CONSULTA CON IL SUO VICE MARCO IANNI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Emergenza a centrocampo in casa Lazio. La diga di mediana biancoceleste vedrà la presenza dell’inedita coppia CataldiBašić, alle spalle dei tre sulla trequarti di campo: Zaccagni, Pedro e Cancellieri. Vieira punta su Colombo come terminale offensivo, con alle spalle Carboni ed Ellertsson ai lati di Malinovskyi.

Genoa-Lazio, le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Vásquez, Martín; Frendrup, Masini; Carboni, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusić, Gila, Romagnoli. Tavares; Cataldi, Bašić; Zaccagni, Pedro, Cancellieri; Castellanos. All. Sarri.

