Genoa-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Emergenza a centrocampo in casa Lazio. La diga di mediana biancoceleste vedrà la presenza dell’inedita coppia Cataldi–Bašić, alle spalle dei tre sulla trequarti di campo: Zaccagni, Pedro e Cancellieri. Vieira punta su Colombo come terminale offensivo, con alle spalle Carboni ed Ellertsson ai lati di Malinovskyi.
Genoa-Lazio, le probabili formazioni:
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Vásquez, Martín; Frendrup, Masini; Carboni, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusić, Gila, Romagnoli. Tavares; Cataldi, Bašić; Zaccagni, Pedro, Cancellieri; Castellanos. All. Sarri.