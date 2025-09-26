Lazio, la decisione di Sarri: ecco come sceglierà chi sarà titolare al Marassi

Un problema dopo l’altro alla Lazio, con Sarri che si ritrova continuamente a risolvere problemi con la squadra che non ancora riesce a carburare. Intanto, per la quinta giornata di campionato, il tecnico si ritrova con un nuovo rebus da risolvere, tra l’altro in pochi giorni.

Lazio, il discorso di Sarri

La Lazio si avvicina alla trasferta di lunedì contro il Genoa in uno stato di emergenza totale, con una rosa decimata da infortuni e squalifiche. Il tecnico Maurizio Sarri è in totale difficoltà per la formazione da schierare. Intanto la Lazio si ritrova vari giocatori da recuperare dall’infermeria, altri da inserire in lista e un modulo da reinventare visto che per il classico non c’è organico.

Un momento davvero poco semplice per il tecnico, il quale è chiamato a rifare tutto diverso dal solito per poter scendere in campo con la giusta mentalità e con la squadra adatta a contrastare gli avversari. in parte la sua filosofia per il bene della squadra. A quanto pare, grazie alla sua professionalità e alla sua grande esperienza, l’allenatore ha le idee chiare e ha già tracciato una linea per tutti. Sarri è stato anche chiaro con tutta la squadra durante il discorso tenuto a Formello mercoledì. Sarri ha stabilito un criterio basato sulla meritocrazia: per decidere la formazione che scenderà in campo a Marassi la legge è una: “A Genova gioca chi sta meglio nell’ultimo allenamento”.