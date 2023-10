Dopo il pareggio contro il Borussia, il Milan vuole pensare esclusivamente a battere il Genoa prima della pausa per le Nazionali per rimanere in testa alla classifica e dedicarsi poi ad un po’ di riposo e al rientro degli infortunati. Non sarà facile però perchè la squadra di Gilardino, a cui mancherà Retegui, ha già fermato le grandi, a partire da Roma, Lazio e Napoli.

Le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Haps; Gudmundsson, Messias. All. GilardinoSqualificati: nessuno

Indisponibili: Badelj, Strootman

MILAN (3-4-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic, Loftus-Cheek

Dove vederla:

La gara sarà visibile sia su Sky Sport che su Dazn.