Genoa-Monza, le ultimissime dal Ferraris

In una partita che ha poco da chiedere per la salvezza, Genoa e Monza si ritrovano a caccia di punti per le “zone alte” della classifica. Genoa-Monza è la sfida tra Gilardino e Palladino, due allenatori che fanno ben giocare le proprie squadre.

Genoa-Monza, le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Spence, Strootman, Badelj, Frendrup, Sabelli; Gudmundsson, Retegui. All: A. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Pittino, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Messias, Vitinha, Ekuban.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, Mota, Kyriakopoulos; Colombo. All.: R. Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Pedro Pereira, Machin, Akpa Akpro, Zerbin, V.Carboni, Maldini, Ciurria, Djuric.

ARBITRO: Feliciani. ASSISTENTI: Raspollini-D’Ascanio. QUARTO UOMO: Fabbri. VAR: Marini. AVAR: Valeri.