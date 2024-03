Genoa-Monza, Maldini decide al 79′ un partita ricca di emozioni: al Ferraris finisce 2-3

Genoa e Monza scendono in campo nel match delle 20.45. Dopo 8′ minuti passano in vantaggio gli ospiti con il gol di Matteo Pessina che dopo la torre di Colpani, da solo, insacca sotto porta. Tempo dieci minuti e al 18′ arriva il raddoppio in mezza rovesciata targato Dany Mota che sigla un gol a dir poco spettacolare. Nella ripresa la partita cambia e la riapre Gudmundsson: fallo di mano di Marì e calcio di rigore per il Grifone, dal dischetto si presenta l’islandese che prima si fa ipnotizzare da Di Gregorio ma sulla ribattuta ribadisce in rete e accorcia le distanze. Al 68′ il Genoa la pareggia grazie al subentrato Vitinha che fa tutto da solo e al limite dell’area la piazza nell’angolino per il gol che vale il pareggio. Al 79′ i brianzoli tornano in vantaggio anch’essi grazie a un subentrato, a sto giro segna Daniel Maldini. Finisce qui, il Genoa tenta la rimonta ma non basta perché alla fine Maldini regala a Palladino tre punti preziosi e il momentaneo decimo posto in classifica.

Genoa-Monza, risultato e tabellino

Risultato: 2-3

Marcatori: 8′ Pessina, 18′ Dany Mota, 52′ Gudmundsson, 68′ Vitinha, 79′ Maldini

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco (45′ Spence); Sabelli (84′ Ekuban), Strootman (45′ Vitinha), Badelj (87′ Thorsby), Frendrup (45′ Malinovskyi), Messias; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Spence, Pittino, Bohinen, Malinovskyi, Thorsby, Ekuban, Vitinha.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Izzo, P. Marì, A. Carboni; Birindelli (86′ Pereira), Bondo, Pessina (86′ Pepin), Akpa Akpro (75′ V. Carboni); Colpani (63′ Kyriakopulos), Dany Mota (75′ Maldini); Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Machin, Colombo, Pedro Lopes, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Kyriakopulos, Popovic, Ciurria.

Ammoniti: Sabelli, Djuric

Recupero: 3’pt, 5’st