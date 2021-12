Genoa Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Se il campionato non regala grandi soddisfazioni con le due squadre che sono tra le più in difficoltà dell’intera serie A, la coppa Italia può regalare a Genoa e Salernitana una sana boccata d’aria fresca. Nel turno precedente il Genoa ha avuto ragione del Perugia, mentre la Salernitana ha battuto la Reggina. E chi vince lo scontro, troverà il Milan negli ottavi di finale.

Genoa Salernitana, le probabili formazioni

Genoa (3-4-1-2): Semper; Vanheusden, Masiello, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Touré, Cambiaso; Galdames; Kallon, Ekuban

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Simy

Genoa Salernitana, i precedenti

La sfida di questa sera sarà la prima tra le due squadre in coppa Italia. In tutte le altre competizioni, si sono affrontate 31 volte con 12 vittorie a testa e 7 pareggi. L’ultimo incontro è stato a ottobre con la Salernitana che ha trovato il suo primo successo in campionato grazie al gol di Djuric. Uno scontro passato che i tifosi del Grifone ricorderanno con più piacere è quello del 2004 quando, il 25 settembre, il Genoa strapazzò i campani per 5-0 anche grazie alla doppietta di Diego Milito.

Genoa Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle 21:00, sarà visibile su Italia 1 e su Mediaset play in streaming