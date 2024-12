Genoa-Torino, le ultimissime sulle formazioni

Il Genoa in campo con il tridente. Possibile opzione con Miretti sulla fascia, in fase offensiva. In attacco, come punta centrale, c’è Pinamonti. Centrocampo con Badelj, sostenuto da Thorsby e Frendrup. Nel Torino c’è la coppia composta da Adams e Sanabria. Centrocampo con Gineitis, Ricci e Vlasic, supportati da Pedersen e Lazaro.

Genoa-Torino, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Ricci, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli.