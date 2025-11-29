Genoa-Verona, prima vittoria De Rossi: i rossoblù battono i veneti al Ferraris (2-1)

Primi tre punti in casa per il Genoa
Vince per la prima volta in casa in questo campionato il Genoa. Primi tre punti anche per Daniele De Rossi sulla panchina gialloblù. La sconfitta manda il Verona all’ultimo posto di classifica. I liguri ribaltano con Colombo e Thorsby lo svantaggio di Belghali.
Un primo tempo senza grandi occasioni e un gol per parte. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio con la ribattuta vincente di Belghali al 21esimo. La risposta della formazione di Daniele De Rossi, dopo tante difficoltà, arriva al 40esimo quando Colombo, trovato benissimo da uno spiovente di Vitinha, trafigge il portiere giallorosso con un tiro da centro area.
Nel secondo tempo decide il gol di Morten Thorsby di testa, su assist di Ellertsson. Inutile il forcing finale del Verona, vicino al pari con Orban e Giovane. Tre punti d’oro per il Genoa.
Genoa-Verona, risultato e tabellino
2-1
Reti: 21’ Belghali (V); 40’ Colombo (G); 62’ Thorsby (G)
GENOA (3-5-2): Leali; Mercandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson (85′ Sabelli), Malinovskyi (85′ Carboni), Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha (72’ Masini), Colombo (67’ Ekuban). All. De Rossi.
VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Belghali (81′ Oyegoke), Niasse (81′ Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (66’ Sarr), Bradarić (30’ Frese); Giovane, Mosquera (66’ Orban). All. Zanetti.