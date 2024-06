Germania-Ungheria, le ultimissime sulle formazioni

Germania con in mano il pass qualificazione, questa sera alle 18 contro l’Ungheria, obbligata a fare risultato. Difesa a quattro per la Die Mannschaft con Rüdiger e Tah centrali, supportati da Kimmich, a destra, e Mittelstädt, a sinistra. In mezzo al campo Andrich e Kroos, alle spalle di Musiala, Gündoğan e Wirtz sulla trequarti. In avanti c’è Fullkrug.

Germania-Ungheria, le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Fullkrug. All. Negelsmann.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. All. Rossi.