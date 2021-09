Il messaggio inaspettato nella casa del GF Vip

Francesca Cipriani riceve un messaggio dal suo fidanzato e ha una reazione che sconvolge gli altri concorrenti.

La Cipriani perde del tutto il controllo nel sentire la voce del compagno – Alessandro Rossi, 30 anni, imprenditore edile e arredatore – che le dedica un messaggio d’amore.

La reazione shock

Quasi come avesse un mancamento Francesca Cipriani urla e si butta a terra, rispondendo al messaggio “Ti amo amore, per tutta l’eternità”.

Gli altri coinquilini non riescono a capire il motivo della sua reazione esagerata, alcuni rimangono pietrificati senza sapere come reagire, altri ridono imbarazzati e poi vanno in soccorso alla Cipriani che sembra stare male.