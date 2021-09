Tensioni tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge

Al termine della terza puntata del Grande Fratello Vip si sono scaldati gli animi e Gianmaria Antinolfi ha confessato ai suoi compagni di voler denunciare Soleil Sorge per diffamazione.

Il duro scontro nella notte

Durante la diretta della terza puntata Alfonso Signorini è tornato a parlare della relazione tra Gianmaria e Soleil prima di entrare in casa, quest’ultima ha detto cose molto forti (accusando il ragazzo di essere uno stalker) che hanno portato Antinolfi a minacciare di abbandonare il gioco.

Dopo la puntata lo scontro è proseguito tra Soleil e Gianmaria, che ha rivelato agli altri vipponi di voler querelare Soleil.

“Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo” queste le parole di Antinolfi in uno sfogo con i compagni.

Gianmaria continua spiegando la situazione che si era creata nei mesi scorsi, cercando di giustificare le accuse di Soleil: “Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato perché voleva sc***re.”

Antinolfi decide di non affrontare altri scontri con Sorge durante la notte per timore che lei possa alterare quanto dice ed estremizzare i suoi discorsi: “Quindi non ci saranno confronti tra di noi stanotte. Lei sparla di tutti, ma proprio tutti, anche delle migliori amiche. Adesso va in confessionale così va a fare un bel piantino”