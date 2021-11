Giro d'Italia, la partenza dall'Ungheria regalerà in salita la prima maglia rosa.

Il Giro d’Italia 2022 avrà la sua partenza internazionale dall’Ungheria dove rimarrà per tre giorni e proporrà ai ciclisti subito tappe impegnative con finali mossi, nervosi e arrivi in salita.

Giro d’Italia 2022, la partenza dall’Ungheria regala subito salite

Le prime tre tappe del Giro d’Italia 2022 saranno in terra ungherese e precederanno il primo giorno di riposo che servirà a riportare la carovana rosa in Italia.

La prima tappa presenterà subito uno strappo finale che servirà a smuovere immediatamente la classifica sul traguardo di Visegrad. Così come il giorno seguente nella non facile seppur breve cronometro individuale di Budapest. L’arrivo di Balatonfured il terzo giorno sarà invece la prima occasione di successo per i velocisti.

La partenza dall’Ungheria del Giro d’Italia 2022: ecco le tappe

