Vincenzo Nibali ha parlato di Giro d’Italia, intervistato a Radiocorsa da Beppe Conti, commentando il percorso dell’edizione 2022.

Lo squalo dello stretto sarà sicuramente al via della corsa rosa ma sembra allontanare l’ipotesi di correre tutti e 3 i grandi giri, definendola soltanto un’idea che aveva avuto la moglie per poter permettere a Nibali di salutare le 3 corse più importanti vinte in carriera.

Nibali: “Sarà un Giro d’Italia duro ma equilibrato”

Nibali si esprime sul percorso della prossima edizione del Giro: «È un bel Giro, duro ma equilibrato. Ci sono tante salite ma al tempo stesso anche tante occasioni per i velocisti e per chi è capace di attaccare. Sarà un Giro con un inizio scoppiettante e come sempre, lungo la strada ci saranno tanti tranelli. Penso per esempio alla tappa di Napoli, che sulla carta sembra semplice ma in realtà è molto difficile»

Probabilmente sarà l’ultima partecipazione del fuoriclasse siciliano in quella che è stata la sua corsa. Ci sarà da scommettere che Nibali vorrà lasciare il segno, lo squalo sta già puntando la sua preda.

