Giroud vuole lasciare il segno prima di dire addio al Milan, ma altri due giocatori potrebbero lasciare in estate

Per Olivier Giroud questa sera potrebbe essere la sua ultima gara in Europa League con la maglia del Milan, come scrive la “Gazzetta dello Sport”. Il francese è stato determinante nelle stagioni del Milan da quando è arrivato, portando anche uno scudetto due anni fa. Da leader indiscusso andrà via a fine stagione con destinazione Los Angeles.

Milan, Bennacer e Adli in partenza se dovessero arrivare offerte concrete

Giroud certamente vorrà rendersi protagonista questa sera e anche nella prossima gara, ovvero il derby con l’Inter, due partite fondamentali per il Milan con un crocevia per il finale di stagione. Ma tra uno che sicuramente partirà, ci sono un paio di giocatori che sono ancora in dubbio sulla permanenza. Jovic su tutti che in scadenza a giugno, e i rossoneri hanno l’opzione per rinnovare per un altro anno. Il serbo dovrà dimostrare in campo la sua permanenza. Per quanto riguarda Kjaer la situazione è chiara, il danese lascerà a fine stagione dopo più di quattro anni di successi con il Milan. Sul fronte cessioni, Bennacer se dovesse arrivare una buona offerta potrebbe partire a fine stagione, stesso discorso riguarda il centrocampista Adli.