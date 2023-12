Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nella serata in cui si celebrava il Gran Galà del calcio per parlare della sua Juventus.

Giuntoli: “Marotta vuole dividere le responsabilità”

È vero che la Juve è l’unica rivale dell’Inter?

“Questo ve lo avrà detto Marotta, che è un maestro per tutti noi, ma ovviamente negli ultimi anni le cose non sono andate come speravano loro perché sono sempre partiti da favoriti e quest’anno cercano di dividere le responsabilità. Noi invece siamo consci delle nostre forze, puntiamo al quarto posto e sicuramente non impediamo ai nostri calciatori di sognare”.

Che tipo di mercato sarà quello della Juventus a gennaio?

“Intanto vogliamo continuare con il nostro progetto basato su sostenibilità e competitività e per fare questo dovremo stare molto attenti alle occasioni che si presenteranno più avanti. In questo momento pensiamo ai nostri calciatori, abbiamo tanti bravi calciatori che hanno giocato poco come Nicolussi Caviglia e Iling ma contiamo che anche loro possano darci una grande mano”.